GT World Challenge Europe Zandvoort 2022 | programma | orari | tv | streaming

Appuntamento da non perdere questo week-end con un nuovo round del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Dopo la parentesi dell'Endurance Cup si cambia format per una corsa che si prospetta oltremodo interessante in quel di Zandvoort. L'Olanda accoglie il terzo atto del 2022 della Sprint Cup, giro di boa della stagione dopo quanto abbiamo vissuto a Brands Hatch (Regno Unito) ed a Magny-Cours (Francia). Il calendario ci propone una nuova storica pista, impianto in cui le qualifiche saranno nuovamente cruciali. Tutto è pronto per un nuovo duello tra Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32/Audi ) e Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello ( Akkodis ASP #89/Mercedes), favoriti d'obbligo per una corsa che rivedrà nuovamente in scena anche Valentino Rossi con il belga Frédéric Vervisch ...

