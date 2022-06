GF Vip, Soleil (finalmente) scoperta: ecco i baci appassionati con il fidanzato Carlo Domingo (Di lunedì 13 giugno 2022) Soleil Sorge è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse della stagione televisiva che si appresta a concludersi. Prima l'esperienza di sei mesi al Grande Fratello Vip , poi giudice a La ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 giugno 2022)Sorge è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse della stagione televisiva che si appresta a concludersi. Prima l'esperienza di sei mesi al Grande Fratello Vip , poi giudice a La ...

Pubblicità

andreastoolbox : #GF Vip, Soleil (finalmente) scoperta: ecco i baci appassionati con il fidanzato Carlo Domingo - martina_graci90 : @Soleil_stasi Sei l’unica vip a cui lascio i miei soldi volentieri ?? - fanpage : #Soleil Sorge è stata paparazzata al mare tra le braccia di un uomo: nuotano insieme, poi il bacio. Dalle foto rese… - TrivinosVilma : @afiresign_ Allora cara mercedesz no dire che sole ti sta antipatica si no la conosci forse no ai seguito el gf vip… - JayMuscle1 : @Figanghi Soleil Sorge una del GF Vip ???? -