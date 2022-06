Francia-Croazia stasera in tv: orario, diretta tv e streaming Nations League 2022/2023 (Di lunedì 13 giugno 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Francia-Croazia, sfida valida per la quarta giornata del gruppo 1 della Lega A di Nations League 2022/2023. In scena la sfida che quattro anni fa valse la finale Mondiale, vinta poi dai transalpini. Gli uomini di Deschamps sono chiamati anche oggi alla vittoria, che nel girone ancora manca, tanto che Benzema e compagni occupano l’ultima posizione con soli due punti, alle spalle proprio della Croazia. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di lunedì 13 giugno, con la partita che sarà visibile in diretta tv e in chiaro su TV8, oltre che su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) L’e le indicazioni per vedere in, sfida valida per la quarta giornata del gruppo 1 della Lega A di. In scena la sfida che quattro anni fa valse la finale Mondiale, vinta poi dai transalpini. Gli uomini di Deschamps sono chiamati anche oggi alla vittoria, che nel girone ancora manca, tanto che Benzema e compagni occupano l’ultima posizione con soli due punti, alle spalle proprio della. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di lunedì 13 giugno, con la partita che sarà visibile intv e in chiaro su TV8, oltre che su Sky Sport Uno e insu Sky Go. SportFace.

