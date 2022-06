Formula 1, Leclerc shock: arriva la frase che nessuno si aspettava (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo il pesantissimo ritiro, Charles Leclerc ha sconvolto i tifosi della Ferrari pronunciando una frase che nessuno si aspettava. Ancora una domenica estremamente deludente per le Ferrari: sia Carlos Sainz che Charles Leclerc escono da Baku con un pesantissimo 0, frutto di due ritiri tanto diversi quanto scioccanti. Quello del monegasco ha spezzato i cuori Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo il pesantissimo ritiro, Charlesha sconvolto i tifosi della Ferrari pronunciando unachesi. Ancora una domenica estremamente deludente per le Ferrari: sia Carlos Sainz che Charlesescono da Baku con un pesantissimo 0, frutto di due ritiri tanto diversi quanto scioccanti. Quello del monegasco ha spezzato i cuori Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

SkySportF1 : ? FUORI ANCHE LECLERC ?? Problemi al motore per Charles LIVE ? - FormulaPassion : #F1: #Russell non festeggia eccessivamente un podio nell'#AzerbaijanGP arrivato per i ritiri delle #Ferrari di… - com_notizie : L’ex pilota del Cavallino, collaudatore dal 1998 al 2010, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni - vantestuan : RT @Edoardoleicorre: Comunque mio padre UOMO anni 57 (credo) seguitore della Formula Uno da quando è nato pensa che Leclerc sia un fenomeno… - gaze_shoe : E tu che cazzo hai fatto finora -