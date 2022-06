Fiorentina, continua il dialogo con lo Shakhtar per Dodo (Di lunedì 13 giugno 2022) Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina starebbe continuano il dialogo con lo Shakhtar Donetsk per Dodo. Il club viola presenterà... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 giugno 2022) Come riportato dal Corriere dello Sport, lastarebbeno ilcon loDonetsk per. Il club viola presenterà...

Pubblicità

sportli26181512 : Fiorentina, continua il dialogo con lo Shakhtar per Dodo: Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina st… - storiainter : Marotta non molla Milenkovic, la Fiorentina non fa sconti: la cifra richiesta L’Inter di Beppe Marotta con questa… - technofab_it : @AndreaBeneforti E infatti c'è stata una lunga polemica. Probabilmente la memoria non te lo fa ricordare. Si contin… - FiorentinaUno : Inter-Milenkovic, si continua a trattare quotidianamente. La Fiorentina... - AndreaBeneforti : @Diedo1985 @Nicco_D612 Esattamente, sopratutto se il giocatore continua a dire che vuole solo la Fiorentina e rifiu… -