Fedez senza freni: "Non voglio …", l'audio che diffonde è da brividi (Di lunedì 13 giugno 2022) Fedez nelle scorse ore ha pubblicato un post molto importante attraverso il quale ha svelato alcune dichiarazioni inedite rilasciate dallo stesso al suo psicologo, proprio nel giorno in cui aveva scoperto di avere un tumore al pancreas. Fedez, il noto rapper milanese sappiamo bene che purtroppo ha avuto diversi problemi di salute nei mesi scorsi. Era il mese di aprile quando il noto cantante ha annunciato di essere purtroppo gravemente malato ed ha fatto sapere che da li a breve si sarebbe sottoposto ad una operazione molto delicata e tanto importante. Fortunatamente tutto è andato bene e adesso il rapper sembra che stia riprendendo pian piano in mano la sua vita. Soltanto nelle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni su quel periodo e nello specifico alcune parole che il rapper avrebbe riferito al suo psicologo. Sono parole piuttosto forti e ...

