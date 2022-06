Damiano Tommasi, il calciatore vicino a diventare sindaco di Verona (Di lunedì 13 giugno 2022) Damiano Tommasi, ex calciatore dell’A.S Roma e dell’Hellas, sarebbe molto vicino a diventare sindaco di Verona. Secondo gli exit-poll il giallorosso risulta davanti agli avversari. Una svolta clamorosa, che consegnerebbe alla sinistra il capoluogo di una regione roccaforte del centrodestra. Damiano Tommasi, una passione politica mai terminata L’ex calciatore si è presentato con una lista civica senza fare nemmeno dibattiti televisivi con gli avversari. Tuttavia il centrocampista, secondo l’exit poll di Opinio Italia, sarebbe il primo con una percentuale tra il 37 ed il 41. Seguono il sindaco uscente Federico Sboarina (27-31%) e Flavio Tosi Dal campo di calcio ai tavoli della politica. Questa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 giugno 2022), exdell’A.S Roma e dell’Hellas, sarebbe moltodi. Secondo gli exit-poll il giallorosso risulta davanti agli avversari. Una svolta clamorosa, che consegnerebbe alla sinistra il capoluogo di una regione roccaforte del centrodestra., una passione politica mai terminata L’exsi è presentato con una lista civica senza fare nemmeno dibattiti televisivi con gli avversari. Tuttavia il centrocampista, secondo l’exit poll di Opinio Italia, sarebbe il primo con una percentuale tra il 37 ed il 41. Seguono iluscente Federico Sboarina (27-31%) e Flavio Tosi Dal campo di calcio ai tavoli della politica. Questa ...

