Pubblicità

AnsaVeneto : Covid: Veneto, 605 contagi e una vittima nelle ultime 24 ore. Pressochè invariata situazione negli ospedali #ANSA - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! COVID VENETO – Aumentano gli attualmente positivi, stabili i r - EugenioBerto70 : Covid: Veneto, 1.592 nuovi casi e nessuna vittima in 24 ore - NuovaScintilla : 12/6/22. Report odierno di casi e ricoveri Covid nel Veneto - NuovaScintilla : 12/6/22. Report odierno delle vaccinazioni anti-Covid nel Veneto -

Sono 605 i nuovi contagiregistrati innelle ultime 24 ore, dato molto contenuto rispetto agli ultimi giorni (ieri erano 1.592) che risente però - come tutti i lunedì - della minore attività di tracciamento ......la maggior parte delle persone che se lo chiede! Dopo due anni in cui a causa dell'emergenza... Umbria : dal 2 luglio al 31 agosto; Valle D'Aosta : dal 2 luglio al 30 settembre;: dal 2 ...Sono 605 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dato molto contenuto rispetto agli ultimi giorni (ieri erano 1.592) che risente però - come tutti i lunedì - della minore attiv ...Nel corso dell’anno 2020, per fronteggiare l’emergenza Covid-19, sono state emanate numerose norme a carattere nazionale e regionale finalizzate anche al reclutamento di personale da ...