Covid | dal 15 giugno addio alle mascherine | ecco cosa cambia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 giugno 2022) Il 15segnerà la data dell’, quasi definitivo,. Questi dispositivi di sicurezza non serviranno più al cinema, nei teatri emanifestazioni sportive al chiuso a partire da questa data. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha spiegato che il Ministero ha ancora intenzione di andarci cauto. “C’è ancora una riflessione che riguarda i mezzi di trasporto. Per tutti gli altri luoghi leverranno tolte e non ci sarà più l’obbligo ma ci sarà la raccomandazione”. Dove si potrà direCinema, teatri, sale per concerti e palazzetti dello sport erano rimasti, esclusi i mezzi di trasporto, gli unici luoghi nei quali è rimasto ancora in vigore l’obbligo di indossare le ...