Comunali, al via lo spoglio. Centrodestra avanti a Genova e Palermo (Di lunedì 13 giugno 2022) I primi exit poll premiano il Centrodestra: la coalizione è in vantaggio a Genova, Palermo, L'Aquila e Catanzaro. A Verona primo Tommasi: testa a testa Tosi-Sboarina per il ballottaggio Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 giugno 2022) I primi exit poll premiano il: la coalizione è in vantaggio a, L'Aquila e Catanzaro. A Verona primo Tommasi: testa a testa Tosi-Sboarina per il ballottaggio

petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - Agenzia_Ansa : COMUNALI | Affluenza in calo al 54,72%. Alle ore 14 il via allo spoglio. Secondo gli exit poll, Bucci è avanti a Ge… - petergomezblog : Referendum sulla giustizia, verso il grande flop: alle 19 affluenza parziale al 14%. Comunali, al voto è andato il… - A_Di_Marino : Elezioni comunali 2022, lo spoglio in diretta. Genova e Palermo verso il centrodestra già al primo turno. A Verona… - ChriLeblanc : Elezioni 2022, iniziato lo spoglio: in diretta i risultati delle Comunali -