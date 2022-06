CM.com – Palermo in Serie B, Baldini: ‘Era scritto. Se hai fede, le cose accadono’ | Altri campionati Italia (Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-12 23:43:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Il Palermo supera il Padova e torna in Serie B. Al termine della finale di ritorno dei playoff, il tecnico rosanero Silvio Baldini commenta: “Più che artefice sono il veicolo di un certo messaggio: nella vita, se uno ha fede le cose accadono. Quando mi hanno chiamato sapevo che sarebbe finita così. Ai ragazzi ho detto dovevano capire che l’allenamento è un mezzo per esprimere i loro sentimenti, come i monaci hanno la preghiera. Sapevo che era scritta pur avendo l’adrenalina sapendo che il diavolo può sempre fare un brutto scherzo, ma non avrei avuto paura. La cosa che mi fa piacere è vedere la gioia di un popolo: in 4 partite circa 150 mila persone allo stadio”. A Sky Sport, ha aggiunto: “Io non conto niente, ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-12 23:43:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Ilsupera il Padova e torna inB. Al termine della finale di ritorno dei playoff, il tecnico rosanero Silviocommenta: “Più che artefice sono il veicolo di un certo messaggio: nella vita, se uno haleaccadono. Quando mi hanno chiamato sapevo che sarebbe finita così. Ai ragazzi ho detto dovevano capire che l’allenamento è un mezzo per esprimere i loro sentimenti, come i monaci hanno la preghiera. Sapevo che era scritta pur avendo l’adrenalina sapendo che il diavolo può sempre fare un brutto scherzo, ma non avrei avuto paura. La cosa che mi fa piacere è vedere la gioia di un popolo: in 4 partite circa 150 mila persone allo stadio”. A Sky Sport, ha aggiunto: “Io non conto niente, ...

