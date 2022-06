Claudio Amendola condurrà Amore Criminale? Svelato il possibile motivo (Di lunedì 13 giugno 2022) A partire dal 20 ottobre 2022, su Rai 3, andrà in onda la nuova edizione di Amore Criminale. Si tratta di un programma completamente dedicato alla cronaca nera. In particolare, vengono trattate storie di donne che, in seguito a un Amore violento, hanno perso la vita. La trasmissione, da sempre molto seguita, pone l’accento su problematiche molto attuali. Questa volta, sembra che la produzione abbia deciso di non affidare più il timone a una donna. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che sarà Claudio Amendola a ricoprire i panni di conduttore. Pare che dietro a questa decisione ci sia la volontà di lanciare un messaggio ben preciso. Amore Criminale cambia conduzione: Claudio Amendola potrebbe salire al timone Il femminicidio è un ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 13 giugno 2022) A partire dal 20 ottobre 2022, su Rai 3, andrà in onda la nuova edizione di. Si tratta di un programma completamente dedicato alla cronaca nera. In particolare, vengono trattate storie di donne che, in seguito a unviolento, hanno perso la vita. La trasmissione, da sempre molto seguita, pone l’accento su problematiche molto attuali. Questa volta, sembra che la produzione abbia deciso di non affidare più il timone a una donna. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che saràa ricoprire i panni di conduttore. Pare che dietro a questa decisione ci sia la volontà di lanciare un messaggio ben preciso.cambia conduzione:potrebbe salire al timone Il femminicidio è un ...

