Calciomercato Lazio, ritorna l'idea Caputo per l'attacco (Di lunedì 13 giugno 2022) I biancocelesti vogliono potenziare il reparto offensivo: Sarri vuole Ciccio Caputo. Possibile scambio con la Sampdoria Dopo il quinto posto conquistato l'ultima stagione, la Lazio vuole potenziare il suo reparto offensivo dando a Sarri un perfetto vice Immobile. Tra i tanti, spicca il nome di Ciccio Caputo della Sampdoria. Nonostante le premesse iniziali fossero in salita, secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sono stati già dei contatti tra il club di Lotito e i doriani, con la possibilità di inserire come contropartita Akpa Akpro.

