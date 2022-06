Calcio: Mls, Chiellini è un giocatore del Los Angeles Fc (Di lunedì 13 giugno 2022) Los Angeles, 13 giu. -(Adnkronos) - Giorgio Chiellini è un giocatore del Los Angeles Fc, club della Mls. Ad annunciarlo proprio l'ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana tramite un post sui suoi profili social. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Los, 13 giu. -(Adnkronos) - Giorgioè undel LosFc, club della Mls. Ad annunciarlo proprio l'ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana tramite un post sui suoi profili social.

Pubblicità

RadioSportiva : C'è l'annuncio ufficiale da parte della società di calcio americana. Giorgio Chiellini, dopo aver lasciato la Juven… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: JUVE, Chiellini: “In America il mondo del c - MondoBN : JUVE, Chiellini: “In America il mondo del c - CORNERNEWS24 : #Calcio - Chiellini, ora nuova esperienza poi studio da dirigente Il 37enne pronto per Mls dopo una vita alla Juventus - Daniele20052013 : Chiellini, l’indizio del Los Angeles FC non lascia dubbi sul futuro – FOTO -