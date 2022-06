Calcio: Antonello (Inter), 'non c'è più un'esclusiva su San Siro' (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. - (Adnkronos) - "Non esiste più un'esclusiva per San Siro, serve accelerare e avere il prima possibile uno stadio per i due club di Milano". Così l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento organizzato dall'Eca a Roma. "Stiamo lavorando con i nostri consulenti per predisporre i dossier da presentare al Comune", aggiunge Antonello. Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. - (Adnkronos) - "Non esiste più un'per San, serve accelerare e avere il prima possibile uno stadio per i due club di Milano". Così l'amministratore delegato dell'Alessandroai microfoni di Sky Sport a margine di un evento organizzato dall'Eca a Roma. "Stiamo lavorando con i nostri consulenti per predisporre i dossier da presentare al Comune", aggiunge

Pubblicità

sportface2016 : Stadio Milano, #Antonello: 'Bisogna accelerare, non c'è solo San Siro' - antonello_gioia : Intervista molto molto interessante. Il calcio è un gioco semplice, non semplicistico: leggere per iniziare a crede… - Arcimerlo : RT @Avvocatocapita1: Straordinario documento in cui Antonello Venditti prima chiarisce in modo mirabile che AS Roma nn è semplice squadra d… - Avvocatocapita1 : Straordinario documento in cui Antonello Venditti prima chiarisce in modo mirabile che AS Roma nn è semplice squadr… -