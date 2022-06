Brutta scoperta a Foggia, il centro tappezzato di manifesti con minacce di morte al procuratore capo (Di lunedì 13 giugno 2022) Brutta scoperta a Foggia dove sono comparsi manifesti con minacce di morte rivolte al procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro, sono comparsi, ieri sera, su alcuni alberi del centro della città di Foggia. La Brutta scoperta a Foggia: chiesti maggiori controlli “Abbiamo sollecitato più volte il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese“. Bisognava “organizzare ed attivare interventi straordinari in terra di Foggia per contrastare le criminalità organizzata. Ci risiamo: manifesti con minacce di morte rivolte al procuratore capo di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 giugno 2022)dove sono comparsicondirivolte aldi, Ludovico Vaccaro, sono comparsi, ieri sera, su alcuni alberi deldella città di. La: chiesti maggiori controlli “Abbiamo sollecitato più volte il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese“. Bisognava “organizzare ed attivare interventi straordinari in terra diper contrastare le criminalità organizzata. Ci risiamo:condirivolte aldi ...

Pubblicità

moietledeluge : @rottmelnew Io ho iniziato con 'I bastardi vanno all'inferno' e anche per me è stata una bella scoperta. È vero, ri… - LovelyTrips_GS : Quando si è ai confini degli imperi è bene non fare brutta figura. Lo sapevano i nobili sloveni che hanno regalato… - Rita00165512 : @Labellasospesa Già di suo è brutta, il suo viso rispecchia la sua anima. Poi così è proprio scoperta!?? - dx_l1a : @ssssalvoo si sono stata informata ?? brutta scoperta - LucianoVerre : >>CHE SFACCIATO!<< La bellissima SOLEIL SORGE scoperta dal GrandeFratelloVip passeggiava in Via Napoleone a Milano… -