Amministrative: spoglio in diretta su CorriereAdriatico.it . Ecco i sindaci già eletti nelle Marche e le sfide in corso (Di lunedì 13 giugno 2022) ANCONA - Lo spoglio per le comunali prende il via alle 14. spoglio che potrete seguire in diretta su CorriereAdriatico.it , con un puntuale resoconto non solo delle Amministrative nella nostra regione ma anche nelle altre principali città al voto in Italia. nelle Marche tuttavia ci sono già due ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 13 giugno 2022) ANCONA - Loper le comunali prende il via alle 14.che potrete seguire insu.it , con un puntuale resoconto non solo dellenella nostra regione ma anchealtre principali città al voto in Italia.tuttavia ci sono già due ...

Pubblicità

infoitinterno : Elezioni comunali, attesa per risultati delle Amministrative a Piacenza: spoglio in corso - infoitinterno : Al via lo spoglio delle amministrative. Tutti gli aggiornamenti in diretta - DomaniGiornale : ??Thread referendario Al #referendum sulla #giustizia ha votato solo il 20%, il peggiore flop #affluenza della sto… - StigmabaseF : Elezioni amministrative a Thiene: iniziato lo spoglio dei voti. Ha votato solo un thienese su due: si legge in una… - TgrRaiLiguria : RT @RaiNews: Amministrative 2022 - Proiezione 3 I dati forniti da Opinio Rai su un campione del 39% Genova: Bucci 54,5%, Dello Strologo 38,… -