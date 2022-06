Amministrative | Salvini | ' coalizione conta più del partito | spero tutti la pensino così'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 giugno 2022) Milano, 13 giu. (Adnkronos) - "Io sono contento se il centrodestra vince; la mia sfida non è all'interno del centrodestra, perché alle elezioni politiche chi prende un voto in più vince e sono convinto che sarà la Lega. Ma a me non interessa la competizione all'interno del centrodestra. Senza un pezzo di centrodestra non avremmo avuto questi numeri né a Palermo, né a Genova e né a Belluno". Lo afferma il segretario della Lega Matteodopo i primi risultati delle. "Per me la squadrapiù del singolo, lapiù delchela. Perché ad esempio per i referendum, seavessero messo l'energia e l'impegno, la volontà e la passione ...