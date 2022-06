Alba Parietti derubata in casa, sa chi è stato ma evita la denuncia (Di lunedì 13 giugno 2022) Alba Parietti denuncia il furto sui social, qualcuno l’ha derubata in casa ma non si tratta dei soliti ladri, non sono i malviventi che le hanno portato via oggetti di valore, anche abiti. Sono scomparse un bel di cose dalla villa di Alba Parietti e lei immagina di sapere chi è stato. Ha pensato di denunciare ma ha poi deciso di non farlo. E’ in un lungo post su Instagram che confida tutto ma anche che non ha alcuna intenzione di rovinare questo periodo della sua vita, di farsi rovinare la vita da chi evidentemente l’ha tradita. La curiosità dei follower è alta, molti le chiedono se chi le ha fatto del male, chi le ha portato via oggetti preziosi sia una persona che frequentava o frequenta la sua casa. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 13 giugno 2022)il furto sui social, qualcuno l’hainma non si tratta dei soliti ladri, non sono i malviventi che le hanno portato via oggetti di valore, anche abiti. Sono scomparse un bel di cose dalla villa die lei immagina di sapere chi è. Ha pensato dire ma ha poi deciso di non farlo. E’ in un lungo post su Instagram che confida tutto ma anche che non ha alcuna intenzione di rovinare questo periodo della sua vita, di farsi rovinare la vita da chi evidentemente l’ha tradita. La curiosità dei follower è alta, molti le chiedono se chi le ha fatto del male, chi le ha portato via oggetti preziosi sia una persona che frequentava o frequenta la sua. ...

