Valle dele curatrice di eventi culturali, e dal maestro Filippo Dionigi, docente e musicista. eventi gratuiti nelle vie e nelle spiagge Rimini, stasera alFulgor "Lo chiamavano Trinità...... come quella dei grandi personaggi che hanno fatto la storia della- rientra in quella '... sceneggiatore e regista di, teatro, televisione. Scopritore del talento di Claudio Baglioni, ... Al cinema Conca Verde il concerto-omaggio a Franco Battiato Grande schermo. A Bergamo martedì 21 e mercoledì 22 giugno ore 20.45 al Cinema Conca Verde vedremo il filmato «Invito al viaggio-concerto per Franco Battiato» (2021) di Giuseppe Domingo Romano. Dall’A ...Sotto le stelle Dall’11 giugno al 28 agosto tutte le sere negli spazi della scuola Imiberg: prime visioni, titoli d’essai e docu-film. Al via dall’11 giugno le proiezioni sotto le stelle all’Arena San ...