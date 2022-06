(Di lunedì 13 giugno 2022) Stefania Gajotto, da sempre consideratasi figlia unica, a 53scopre di avere cinque. Il suo viaggio a ritroso viene aperto da alcune carte, delle lettere che trova nascoste in undurante il trasloco da una casa troppo grande a un’altra. Stando ai suoi ricordi, tutto inizia al brefotrofio (l’orfanotrofio dei neonati) di San Rocco a Vicenza, dove lei – a un anno – viene portata dagli assistenti sociali perché la sua famiglia non può crescerla. Passano duee una coppia inizia a dimostrarsi interessata: “Non dimenticherò mai il dito di quell’uomo che mi indicava mentre correvo spensierata in cortile. Quella coppia sorridente che si teneva per mano mi aveva scelta. Il mio cuore batteva forte”, racconta la donna al Corriere del Veneto. Così a 5lascia il brefotrofio e inizia ...

Pubblicità

Majden3 : RT @pattyfra1: Apro la settimana con delle buone notizie ?? Dopo un accurato preaffido, ?? TRILLY E' STATA ADOTTATA ?? Buona vita piccola co… - Luce_news : Adottata da piccola, a 53 anni ritrova i fratelli grazie a una cartellina nascosta in un armadio - luposilenzioso2 : RT @pattyfra1: Apro la settimana con delle buone notizie ?? Dopo un accurato preaffido, ?? TRILLY E' STATA ADOTTATA ?? Buona vita piccola co… - mariagraziakim3 : RT @pattyfra1: Apro la settimana con delle buone notizie ?? Dopo un accurato preaffido, ?? TRILLY E' STATA ADOTTATA ?? Buona vita piccola co… - JosePicon_ : RT @pattyfra1: Apro la settimana con delle buone notizie ?? Dopo un accurato preaffido, ?? TRILLY E' STATA ADOTTATA ?? Buona vita piccola co… -

Luce

'Non è stata', ha precisato la top model, 'è mia figlia. Non c'è amore più grande'. Laha appena cominciato a camminare mentre Naomi fa i suoi primi passi da mamma (foto Ipa) Il nome ...Unacitycar a ruote rialzate scattante e mai addormentata. Un mezzo di trasporto ... Una soluzione che sarànon solo da privati, ma per fortuna (e finalmente!), anche dagli Sharing ... Adottata da piccola, a 53 anni ritrova i fratelli grazie a una cartellina nascosta in un armadio - Luce “Se non hai un cane - almeno uno - non c'è necessariamente qualcosa di sbagliato in te, ma ci può essere qualcosa di sbagliato nella tua vita.” (Vincent Van Gogh) Nuovi amici a quattro zampe aspettano ...Sapeva di essere stata adottata, cinquant’anni fa. Ricordava un uomo e una donna, che sarebbero poi diventati i suoi genitori, che la indicavano mentre, a tre anni, correva nel cortile di un orfanotro ...