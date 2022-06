Taxi aerei: entro il 2024 i primi vertiporti per collegare l’aeroporto di Fiumicino con Roma Termini (Di domenica 12 giugno 2022) Fiumicino – “Sarà il collegamento tra l’aeroporto di Fiumicino e la stazione di Roma Termini operato con velivoli elettrici a decollo verticale, gli eVTOL, adibiti al trasporto di persone, la cosiddetta Advanced Air Mobility, la prima tratta commerciale in Italia, una delle primissime al mondo, che intendiamo attivare già entro il 2024”. Lo ha detto Carlo Tursi di UrbanV, la start-up fondata grazie all’iniziativa di Aeroporti di Roma insieme a Save, la società che gestisce l’aeroporto Marco Polo di Venezia, all’aeroporto di Bologna e alla società aeroportuale di Nizza e Costa Azzurra, intervenuto alla quarta edizione della Festa dell’Innovazione organizzata da “Il Foglio” al teatro Goldoni di ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 12 giugno 2022)– “Sarà il collegamento tradie la stazione dioperato con velivoli elettrici a decollo verticale, gli eVTOL, adibiti al trasporto di persone, la cosiddetta Advanced Air Mobility, la prima tratta commerciale in Italia, una dellessime al mondo, che intendiamo attivare giàil”. Lo ha detto Carlo Tursi di UrbanV, la start-up fondata grazie all’iniziativa di Aeroporti diinsieme a Save, la società che gestisceMarco Polo di Venezia, aldi Bologna e alla società aeroportuale di Nizza e Costa Azzurra, intervenuto alla quarta edizione della Festa dell’Innovazione organizzata da “Il Foglio” al teatro Goldoni di ...

