Siccità, allarme sul delta del Po ormai in buona parte salato (Di domenica 12 giugno 2022) E' allarme sul delta del Po per la risalita del cuneo salino lungo il "grande" fiume di 15 chilometri, secondo il recente report dell'Osservatorio sulle Risorse Idriche. Ciò ha già costretto a sospendere l'irrigazione in alcune zone di Porto Tolle ed Ariano, nel Polesine rodigino, dove sono state attivate pompe mobili d'emergenza per garantire la

In Piemonte manca l'acqua, Arpa fa tremare i cittadini: "Potrebbe essere necessario razionarla" E' questo l'allarme lanciato da Angelo Robotto , direttore generale dell'Arpa Piemonte: " Il ... Se il presente è già fatto di fiumi vuoti e siccità, il futuro prossimo potrebbe essere persino peggiore ... Siccità, a Torino non è ancora allarme. Lo Russo: 'Speriamo di non dover introdurre restrizioni' Il Po è in secca in più punti , soprattutto tra il ponte della Gran Madre e di corso Regina Margherita, ma fortunatamente a Torino non è ancora allarme siccità. A spiegarlo il sindaco Stefano Lo Russo , che interrogato sul tema: ' Al momento la situazione, come è emerso dai bollettini, non è ancora del tutto critica per quanto riguarda la ... IL GIORNO E' questo l'lanciato da Angelo Robotto , direttore generale dell'Arpa Piemonte: " Il ... Se il presente è già fatto di fiumi vuoti e, il futuro prossimo potrebbe essere persino peggiore ...Il Po è in secca in più punti , soprattutto tra il ponte della Gran Madre e di corso Regina Margherita, ma fortunatamente a Torino non è ancora. A spiegarlo il sindaco Stefano Lo Russo , che interrogato sul tema: ' Al momento la situazione, come è emerso dai bollettini, non è ancora del tutto critica per quanto riguarda la ... Allarme siccità in Lombardia, l'acqua non basta: irrigazioni a turno e laghi ai minimi