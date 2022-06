Russia, i McDonald's riaprono ma ora si chiamano Vkousno i totchka (Di domenica 12 giugno 2022) Sanzioni e fuga delle società occidentali. O quasi tutte. Un mese dopo la chiusura a causa della guerra in Ucrain a e dell'abbandono della multinazionale americana, riaprono i fast food ex McDonald'... Leggi su globalist (Di domenica 12 giugno 2022) Sanzioni e fuga delle società occidentali. O quasi tutte. Un mese dopo la chiusura a causa della guerra in Ucrain a e dell'abbandono della multinazionale americana,i fast food ex'...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : Tra sanzioni e paura per la propria immagine molti brand internazionali hanno lasciato il Paese. Prendiamo il caso… - Agenzia_Ansa : Gli ex ristoranti di McDonald's in Russia, acquisiti dalla società Sistema Pbo sono stati ribattezzati 'Vkousno i t… - fattoquotidiano : In Russia gli ex ristoranti di McDonald’s cambiano nome: ora si chiamano “Vkousno i totchka” - lucamaterazzi : Russia, l'ex McDonald's diventa 'Vkousno i totchka' - Europa - @Agenzia_Ansa. Già @McDonalds fa schifo di suo, imm… - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: Gli ex ristoranti di McDonald's in Russia, acquisiti dalla società Sistema Pbo sono stati ribattezzati 'Vkousno i totchka… -