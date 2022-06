Razzi show in 15 foto | così l' ex senatore diventa modello

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 giugno 2022) Cappelli a cilindro, candelabri, sigari, clessidre, occhiali. E lui, Antonio, ex, protagonista della mostragrafica di Claudio Donati. Il vernissage è fissato per martedì 14 giugno dalle ore 19 e per tutta la serata-evento, ad accogliere gli ospiti all'Asino che Vola in via Antonio Coppi 12D a Roma, sarà Elena Muti, sensuale, egoista, ammaliatrice. Il personaggio creato da Gabriele D'Annunzio e interpretato dall'artista Natasa Stetin, è solo una delle tante stravaganze della mostra «Super!». Politica o spettacolo che sia l'extoper l'occasione, riesce a sorprendere sempre e comunque. Per farlo questa volta ha scelto l'obiettivo di Claudio Donati,grafo di talento capace di tirare fuori il meglio di ...