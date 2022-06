Percettore di reddito con la Porsche in garage, scoperti 43 “furbetti” (Di domenica 12 giugno 2022) Con la Porsche in garage e il reddito di cittadinanza in tasca. E’ quanto scoperto dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta che ha portato all’avviso di conclusione delle indagini per 43 persone, tutte indagate per truffa allo Stato. Con la Porsche e il reddito di cittadinanza, 43 a processo Facevano una vita agiata, ma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 12 giugno 2022) Con laine ildi cittadinanza in tasca. E’ quanto scoperto dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta che ha portato all’avviso di conclusione delle indagini per 43 persone, tutte indagate per truffa allo Stato. Con lae ildi cittadinanza, 43 a processo Facevano una vita agiata, ma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

Gigithebeast1 : RT @LuciTheWeirdCat: - Che bel cane! Come si chiama? - Percettore di reddito di cittadinanza - Che nome lungo, posso accarezzarlo? - Certo… - perfe41 : RT @LuciTheWeirdCat: - Che bel cane! Come si chiama? - Percettore di reddito di cittadinanza - Che nome lungo, posso accarezzarlo? - Certo… - TazzannoNaZinna : RT @LuciTheWeirdCat: - Che bel cane! Come si chiama? - Percettore di reddito di cittadinanza - Che nome lungo, posso accarezzarlo? - Certo… - LaSociofobica : RT @LuciTheWeirdCat: - Che bel cane! Come si chiama? - Percettore di reddito di cittadinanza - Che nome lungo, posso accarezzarlo? - Certo… - DrogaNostra : RT @LuciTheWeirdCat: - Che bel cane! Come si chiama? - Percettore di reddito di cittadinanza - Che nome lungo, posso accarezzarlo? - Certo… -