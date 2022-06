Ordine d’arrivo F1, GP Azerbaijan 2022: risultati e classifica gara. Doppietta Red Bull, ritirate entrambe le Ferrari (Di domenica 12 giugno 2022) Il Mondiale di F1 2022 è proseguito oggi, domenica 12 giugno, con il GP di Azerbaijan, valido come ottava prova del calendario. Nel pomeriggio italiano si è appena conclusa la gara: di seguito l’Ordine d’arrivo. Vittoria del neerlandese Max Verstappen davanti al messicano Sergio Perez. Ordine d’arrivo GP Azerbaijan F1 2022 1 Max Verstappen Red Bull 1:47.774 2 2 Sergio Perez Red Bull 20.823s 2 3 George Russell Mercedes 45.995s 2 4 Lewis Hamilton Mercedes 71.679s 2 5 Pierre Gasly AlphaTauri 77.299s 1 6 Sebastian Vettel Aston Martin 84.099s 1 7 Fernando Alonso Alpine 88.596s 1 8 Daniel Ricciardo McLaren 92.207s 1 9 Lando Norris McLaren 92.556s 1 10 Esteban Ocon Alpine 108.184s 1 11 Valtteri Bottas Alfa ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Il Mondiale di F1è proseguito oggi, domenica 12 giugno, con il GP di, valido come ottava prova del calendario. Nel pomeriggio italiano si è appena conclusa la: di seguito l’. Vittoria del neerlandese Max Verstappen davanti al messicano Sergio Perez.GPF11 Max Verstappen Red1:47.774 2 2 Sergio Perez Red20.823s 2 3 George Russell Mercedes 45.995s 2 4 Lewis Hamilton Mercedes 71.679s 2 5 Pierre Gasly AlphaTauri 77.299s 1 6 Sebastian Vettel Aston Martin 84.099s 1 7 Fernando Alonso Alpine 88.596s 1 8 Daniel Ricciardo McLaren 92.207s 1 9 Lando Norris McLaren 92.556s 1 10 Esteban Ocon Alpine 108.184s 1 11 Valtteri Bottas Alfa ...

