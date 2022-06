Malta perla arcobaleno d’Europa prima nella Europe’s Rainbow Map | tutti gli eventi LGBTQ+

Leggi su biccy

(Di domenica 12 giugno 2022) Lo scorso 12 maggio al Forum IDAHOT+ 2022 di Limassol a Cipro, la ILGA-Europe ha pubblicato la sua annualeEurope Map, doveancora una volta ha dato l’esempio al restoin materia di inclusione e diritti. L’isola ha confermato il primo posto in classifica per il settimo anno consecutivo. ILGA-Europe classifica 49 paesi tenendo conto delle loro leggi e politiche sulla comunitàe incoraggia i legislatori e i residenti europei a lottare per un trattamento più equo dii cittadini. Le valutazioni si basano su 74 criteri diversi, un numero che aumenta ogni anno ed è suddiviso in temi come inclusività, uguaglianza, riconoscimento legale del genere e crimini ispirati dall’odio. Ogni paese riceve una percentuale compresa tra zero e 100, conche nel 2022 ...