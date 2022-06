Pubblicità

Calciomercatonews.com

Il direttore tecnicosarebbe attratto dall'opzione in questione per via della possibilità di chiudere l'affare a parametro zero. Inoltre, l'agente Jonathan Barnett ha proposto il cartellino ...Jorginho non sii capelli se dovesse restare un altro anno in Inghilterra, a Londra ... Per l'ex Palmeiras occhio però al Milan: il giocatore piace molto ae Massara, un grande colpo in ... Maldini lo strappa all’Inter: colpo da 30 milioni Il calciomercato del Milan può vedere un clamoroso scippo all'Inter: nome a sorpresa, piace alla dirigenza rossonera.Paolo Maldini ed il suo staff stanno provando a trattare per l'arrivo di un grande attaccante che andrebbe a completare il reparto avanzato della squadra rossonera.