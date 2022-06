LIVE Giro di Svizzera 2022, prima tappa in DIRETTA: 6 al comando, gruppo a 3?. 90 km all’arrivo (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:13 Quinn Simmons (TFS), americano classe 2001, è passato per primo al secondo GPM di giornata. 15:10 In casa Italia sono 18 in tutto i corridori iscritti a questa corsa a tappe. Il faro è certamente Domenico Pozzovivo, il lucano, dopo aver chiuso in top10 a quarant’anno il Giro d’Italia, è alla ricerca di un altro buon piazzamento in classifica generale. 15:07 Lewis Askey, inglese della Groupama-FDJ. ha perso qualche secondo dai compagni di fuga. Ora i battistrada stanno affrontando il GPM di Küsnachter Berg. 15:04 Un altro uomo da tenere d’occhio questa settimana è sicuramente il russo Aleksander Vlasov, in forza alla Bora-Hansgrohe, squadra reduce dalla vittoria al Giro d’Italia con Jai Hindley. 15:01 Sono scattate le due ore di gara, percorsi ad una media di 40,2 km/h. Il ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:13 Quinn Simmons (TFS), americano classe 2001, è passato per primo al secondo GPM di giornata. 15:10 In casa Italia sono 18 in tutto i corridori iscritti a questa corsa a tappe. Il faro è certamente Domenico Pozzovivo, il lucano, dopo aver chiuso in top10 a quarant’anno ild’Italia, è alla ricerca di un altro buon piazzamento in classifica generale. 15:07 Lewis Askey, inglese della Groupama-FDJ. ha perso qualche secondo dai compagni di fuga. Ora i battistrada stanno affrontando il GPM di Küsnachter Berg. 15:04 Un altro uomo da tenere d’occhio questa settimana è sicuramente il russo Aleksander Vlasov, in forza alla Bora-Hansgrohe, squadra reduce dalla vittoria ald’Italia con Jai Hindley. 15:01 Sono scattate le due ore di gara, percorsi ad una media di 40,2 km/h. Il ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla la fuga si avvicinano le ultime salite -… - zazoomblog : LIVE Giro di Svizzera 2022 prima tappa in DIRETTA: 7 in testa tra cui Davide Villella gruppo a 3’45”. 125 km all’ar… - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: quindici al comando ci sono Fabbro e Tiberi - #Delfinato… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #F1 #AzerbaijanGP Meno di 15 giri al termine ed è parata #RedBull con #Verstappen che veleggia vers… - Formula1WM : Giro 37/51 - Russell fa il proprio best in 1'48''513. Mercedes 2''5 più lenta delle Red Bull #GpAzerbaijan #F1 -