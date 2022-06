LIVE Berrettini-Murray 6-4 6-7 2-1, Finale ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: l’azzurro è avanti di un break a inizio terzo set (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 PASSANTE DI Berrettini! Morbida la volée in avanzamento di Murray. 15-0 In rete la risposta dell’italiano. 3-1 Gran game al servizio per Berrettini. 40-15 Lunga la risposta del britannico. 30-15 Buona soluzione in risposta di Murray con il diritto. 30-0 Larga la volée in avanzamento di Murray dopo il rovescio diagonale. 15-0 Prima vincente di Berrettini. 2-1 Game rapidi sin qui nel terzo set. 40-0 Servizio e rovescio diagonale del britannico. 30-0 Berrettini non trova la risposta. 15-0 Ace centrale di Murray. 2-0 Game perfetto di Berrettini. 40-0 Servizio esterno del romano. 30-0 Ace esterno dell’azzurro. 15-0 Ace di ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 PASSANTE DI! Morbida la volée in avanzamento di. 15-0 In rete la risposta dell’italiano. 3-1 Gran game al servizio per. 40-15 Lunga la risposta del britannico. 30-15 Buona soluzione in risposta dicon il diritto. 30-0 Larga la volée in avanzamento didopo il rovescio diagonale. 15-0 Prima vincente di. 2-1 Game rapidi sin qui nelset. 40-0 Servizio e rovescio diagonale del britannico. 30-0non trova la risposta. 15-0 Ace centrale di. 2-0 Game perfetto di. 40-0 Servizio esterno del romano. 30-0 Ace esterno del. 15-0 Ace di ...

