La siccità non aspetta E noi cosa aspettiamo? Scrive D’Angelis

È vero che della siccità si lamentava anche Giobbe, il Patriarca di Ur dalla pazienza proverbiale che davanti ai suoi torrenti in secca rifletteva (Giobbe 6, 15-17) su come si "sono dileguati…svaniscono, e all'arsura scompaiono dai loro letti". Ma è anche vero che lo scenario climatico ormai si fa sempre più estremo e proietta in futuro carenza o mancanza d'acqua in molti nostri territori. Che non rischia più e solo il nostro arroventato Sud lo indica l'Sos dal padre dei nostri corsì d'acqua, il Po, l'Eridanós dei greci colonizzatori che tramandarono la sconfinata valle del grande fiume come la leggendaria terra degli Iperborei, teatro di una mitica proverbiale fatica di Ercole. Il Patriarca dei nostri 7.496 corsi d'acqua, già alla sua sorgente di Crissolo, a 2020 metri, mostra gli effetti del clima. Un tempo era la polla con vista sullo spettacolo delle cime alpine ...

