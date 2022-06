La pandemia e la fabbrica del terrore (Di domenica 12 giugno 2022) I mesi di pandemia hanno dimostrato con grande chiarezza e oltre ogni ragionevole dubbio come il potere tenda a sfruttare i momenti di emergenza per rafforzarsi. Le misure adottate, messe in atto nel nome del bene comune, si sono rivelate scelte politiche di chiara portata sociale e di poca o nulla utilità sanitaria. Questo rende ancora più evidente il fatto che si è trattato a tutti gli effetti di dispositivi da stato d’eccezione, giustificati da un clima di terrore creato ad arte e prolungato più del tempo ragionevolmente necessario.Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di giugno 2022Si è insomma configurata un’autentica governance dell’emergenza che giustifica l’esercizio del potere alla luce di continui allarmi e minacce, le quali di fatto puntellano apparati di gestione della cosa pubblica che altrimenti perderebbero la propria ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 12 giugno 2022) I mesi dihanno dimostrato con grande chiarezza e oltre ogni ragionevole dubbio come il potere tenda a sfruttare i momenti di emergenza per rafforzarsi. Le misure adottate, messe in atto nel nome del bene comune, si sono rivelate scelte politiche di chiara portata sociale e di poca o nulla utilità sanitaria. Questo rende ancora più evidente il fatto che si è trattato a tutti gli effetti di dispositivi da stato d’eccezione, giustificati da un clima dicreato ad arte e prolungato più del tempo ragionevolmente necessario.Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di giugno 2022Si è insomma configurata un’autentica governance dell’emergenza che giustifica l’esercizio del potere alla luce di continui allarmi e minacce, le quali di fatto puntellano apparati di gestione della cosa pubblica che altrimenti perderebbero la propria ...

