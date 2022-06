Incidenti montagna: alpinista svizzero morto in Val Formazza (Di domenica 12 giugno 2022) Un alpinista svizzero è morto in alta valle Formazza (Vco). Da ieri non se ne avevano più notizie. Il corpo, privo di vita, è stato individuato dall'elicottero del 118 lungo il percorso che l'uomo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 giugno 2022) Unin alta valle(Vco). Da ieri non se ne avevano più notizie. Il corpo, privo di vita, è stato individuato dall'elicottero del 118 lungo il percorso che l'uomo ...

Pubblicità

PiuValliTV : ANCORA INCIDENTI IN MONTAGNA - AnsaAbruzzo : Incidenti montagna: donna scivola per 15 metri, è grave - espressione24 : PIETRACAMELA – Due incidenti in montagna, entrambi molto seri e urgenti, hanno impegnato, e stanno impegnando, il S… - ABRUZZOLIVETV : #Abruzzo, #incidenti in #montagna. Scivola lungo parete rocciosa: donna grave. Disperso gruppo ragazzi #abruzzo… - FGuardiella : Incidenti montagna: cade durante scalata, ferito alpinista -