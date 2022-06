Il ministro Speranza: è lo Stato che deve pagare i 5 mila euro chiesti a Mario per il suicidio assistito (Di domenica 12 giugno 2022) Il ministro della Salute Roberto Speranza interviene sul caso di Mario, il tetraplegico marchigiano che chiede il suicidio assistito. Speranza parla della richiesta di pagare 5 mila euro di spese per l’acquisto del farmaco e delle apparecchiature per l’infusione arrivata all’uomo nei giorni scorsi. «In assenza di una legge lo Stato non si fa carico dei costi dell’assistenza al suicidio assistito», ha spiegato l’Associazione Coscioni, «non eroga il farmaco, non fornisce la strumentazione idonea e il medico». In un editoriale pubblicato su La Stampa Speranza spiega che «in materia di fine vita, è in corso l’iter di discussione parlamentare di una legge attesa da tempo ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022) Ildella Salute Robertointerviene sul caso di, il tetraplegico marchigiano che chiede ilparla della richiesta didi spese per l’acquisto del farmaco e delle apparecchiature per l’infusione arrivata all’uomo nei giorni scorsi. «In assenza di una legge lonon si fa carico dei costi dell’assistenza al», ha spiegato l’Associazione Coscioni, «non eroga il farmaco, non fornisce la strumentazione idonea e il medico». In un editoriale pubblicato su La Stampaspiega che «in materia di fine vita, è in corso l’iter di discussione parlamentare di una legge attesa da tempo ...

