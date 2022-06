Iachini | “Io | Zamparini e quelle telefonate Non è stata solo colpa sua…”

Pubblicità

Dalla promozione del 1968 con Romeo Benetti a quella del 1972, l'ultima prima dell'era, per poi arrivare ai giorni nostri e alle gioie del 2004 con Guidolin e Toni e del 2014 con, ...... dopo aver cacciato,, Tedino, Sannino e Ballardini . Insomma, si parla molto spesso della ... Evidentemente,, sarà nato con la camicia addosso! Anche se schivo, imprevedibile e ... Beppe Iachini: “I rosanero non falliranno, adesso si può sognare” "Con Zamparini il Palermo entrò in Europa, conquistò una finale di Coppa Italia, ottenne i migliori piazzamenti in A, scoprì fior di campioni. Mi fa male pensare che nessuno gli abbia dato una mano. L ...Le dichiarazioni rilasciate dall'ex allenatore del Palermo in vista della finale dei playoff di Serie C contro il Padova ...