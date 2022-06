Formula 1 | le pagelle del GP di Azerbaigian | doppietta Red Bull e disastro Ferrari Vince Verstappen davanti a Perez e Russell

(Di domenica 12 giugno 2022) Queste ledel gran premio di, ottava prova del Mondiale 2022 di1. Sul circuito di Baku, in un'altrasa giornata per la, s'impone Maxcon la Red ...

Pubblicità

sportface2016 : F1, pagelle qualifiche #GPAzerbaijan 2022: pole position di #Leclerc davanti a #Perez e #Verstappen - F1inGenerale_ : La #FormulaE finalmente arriva in Indonesia, due anni dopo la cancellazione della prima edizione a causa della pand… - TargetMotori : Sai che TargetMotori è anche su Instagram? Abbiamo dedicato alla piattaforma social un occhio di riguardo dove potr… -

Sky Sport

Queste ledel gran premio di Azerbaigian, ottava prova del Mondiale 2022 di1. Sul circuito di Baku, in un'altra disastrosa giornata per la Ferrari, s'impone Max Verstappen con la Red Bull. ......00 Udine - Scaligera Verona BASKET - LEGA BASKET SERIE A 19:45 Virtus Bologna - Milano BASKET - LEGA BASKET SERIE A 19:30 Milano - Virtus Bologna MOTORI -1 20:00 GP Canada BASKET - LEGA ... F1, GP di Spagna: Leclerc merita comunque 10, le pagelle della gara del Montmeló Queste le pagelle del gran premio di Azerbaigian, ottava prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Sul circuito di Baku, in un'altra disastrosa giornata per la Ferrari, s'impone Max Verstappen con la Red ...Terminano con la pole position di Leclerc le qualifiche a Baku del GP di Azerbaijan 2022. In seconda posizione nella griglia di partenza ci sarà Perez, seguito da Verstappen e Sainz. Ecco le pagelle d ...