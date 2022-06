Fiat 126 Abarth | come potrebbe essere il restyling? Eccola VIDEO

(Di domenica 12 giugno 2022) L’architetto e designer, Tommaso D’amico, si è lanciato in una interpretazione molto dettagliata di una nuova 126. Ecco il render della. Tra i modelli più azzeccati nella storia della casa piemontese c’è, sicuramente, la 126. L’auto con motore e trazione posteriore divenne uno status symbol globale per quasi tre decenni. Lalanciò la vettura nel 1972 e la produsse sino al 2000 sul mercato polacco dove ebbe un boom clamoroso. In Italia la produzione, invece, terminò nel 1991. Partendo dalla concept car City Taxi, nata dalla matita da Pio Manzù nel 1968, lapresentò la 126 al Salone dell’Automobile di Torino. Dopo il successo stratosferico della 500, non era semplice replicare con il lancio di una nuova city car negli inizi degli anni ’70. Laadattò lo ...

Pubblicità

Dov_EL : Fiat 126 Giannini La voglio ?? - pinkopenko : Nel 1985 (ho preso la patente e volevo cambiare auto) ho acquistato una Y10 (TURBO) a 14.5 milioni di lire, la FIAT… - pinkopenko : Nel 1979 mio padre acquistò una FIAT 126 Silver (prodotta in Polonia) al prezzo di 4,2 Milioni di lire, nel 1980 il… - linkmotorsepoca : FIAT - 126 GP Giannini (1976) - € 6900 ...' - ioeilmiomare : @R28445 Qui al sud hanno riesumato molti cimeli antichi. Vedo le Fiat 126 e 127, vespe degli anni '60, la Ritmo (??)… -

Motor1 Italia

... l'ex stalliere di Arcore, accanto al logo di 'Forza mafia', e unarossa, l'auto rubata da Gaspare Spatuzza e successivamente riempita di tritolo per uccidere il giudice Paolo Borsellino, e ......sulla S Sal Km 226.5. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da chiarire. Sei in tutto le persone coinvolte, quattro occupanti di una Peugeot 208 e due a bordo di una... Ecco la Fiat 126 con il cuore Subaru CASTELTERMINI - Il mazarese Giuseppe Giametta (nella foto in alto), al volante della Gloria B4 motorizzata Yamaha Fazer, si è aggiudicato in volata una memorabile prima edizione dell’Autoslalom Minier ...Frutto della mente di Dante Giacosa, fu la prima auto italiana a reazione e aveva (anche) un'aerodinamica da record ...