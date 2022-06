Fatal Verona e disastro referendum: Salvini in default e in fuga (Di domenica 12 giugno 2022) Domenica da incubo per la Lega e il suo leader, che non mette la faccia sulla sconfitta referendaria mentre Calderoli grida al complotto. E l'ex Tosi può assestare un altro pesante colpo. Unica consolazione: il campo largo di Letta e Conte non se la passa affatto bene Leggi su huffingtonpost (Di domenica 12 giugno 2022) Domenica da incubo per la Lega e il suo leader, che non mette la faccia sulla sconfitta referendaria mentre Calderoli grida al complotto. E l'ex Tosi può assestare un altro pesante colpo. Unica consolazione: il campo largo di Letta e Conte non se la passa affatto bene

Pubblicità

Yonadu92 : RT @HuffPostItalia: Fatal Verona e disastro referendum: Salvini in default e in fuga - EugenioCardi : RT @HuffPostItalia: Fatal Verona e disastro referendum: Salvini in default e in fuga - HuffPostItalia : Fatal Verona e disastro referendum: Salvini in default e in fuga - outsider1899 : Cmq in poche settimane: - Strappato scudetto dal petto a quelli là - Vinto lo scudetto(praticamente) contro l’Atal… - TomMiGiuntella : Verona, città di Romeo e Giulietta, città delle famiglie rivali, di chi non vuole e di chi non riesce a stare insie… -