Covid, le ultime news. Mascherine alla maturità, Costa spinge per il no (Di domenica 12 giugno 2022) Il sottosegretario alla Salute: "Auspico decreto stop dispositivi per gli esami ne Consiglio dei ministri del 15 giugno". Al momento agli scritti sono previsti, agli orali non si sa. Per il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi deve decidere il presidente di commissione. Pregliasco a Sky TG24: "Serve cautela". Bollettino: 22.104 nuovi casi e 60 morti. Tasso di positività al 11,8%. Sono 187.234 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. Calano terapie intensive (-3) e ricoveri ordinari (-86) Leggi su tg24.sky (Di domenica 12 giugno 2022) Il sottosegretarioSalute: "Auspico decreto stop dispositivi per gli esami ne Consiglio dei ministri del 15 giugno". Al momento agli scritti sono previsti, agli orali non si sa. Per il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi deve decidere il presidente di commissione. Pregliasco a Sky TG24: "Serve cautela". Bollettino: 22.104 nuovi casi e 60 morti. Tasso di positività al 11,8%. Sono 187.234 i tamponi processati nelle24 ore. Calano terapie intensive (-3) e ricoveri ordinari (-86)

