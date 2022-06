Coppia trovata morta nel Milanese: lei in strada e lui a casa (Di domenica 12 giugno 2022) Vanzaghello – Una donna di 57 anni è stata trovata morta in strada, mentre un uomo di 62 anni è stato trovato cadavere in casa, con un colpo di pistola alla testa, in via Arno a Vanzaghello (Milano), nel primo pomeriggio di ieri. I carabinieri sono intervenuti poco dopo le 15, e hanno trovato in strada il cadavere di una donna italiana, precipitata da un terrazzo, e un revolver. Nell’appartamento a cui fa riferimento il balcone, è stato trovato il cadavere dell’uomo con un colpo di arma da fuoco alla tempia destra. L’arma rinvenuta accanto alla donna risulta regolarmente denunciata e di proprietà dell’uomo deceduto. Sul posto sono al lavoro i Carabinieri della SIS del Nucleo Investigativo per effettuare i rilievi. Tutte le ipotesi sono al momento possibili: la donna potrebbe avere ucciso l’uomo ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 12 giugno 2022) Vanzaghello – Una donna di 57 anni è statain, mentre un uomo di 62 anni è stato trovato cadavere in, con un colpo di pistola alla testa, in via Arno a Vanzaghello (Milano), nel primo pomeriggio di ieri. I carabinieri sono intervenuti poco dopo le 15, e hanno trovato inil cadavere di una donna italiana, precipitata da un terrazzo, e un revolver. Nell’appartamento a cui fa riferimento il balcone, è stato trovato il cadavere dell’uomo con un colpo di arma da fuoco alla tempia destra. L’arma rinvenuta accanto alla donna risulta regolarmente denunciata e di proprietà dell’uomo deceduto. Sul posto sono al lavoro i Carabinieri della SIS del Nucleo Investigativo per effettuare i rilievi. Tutte le ipotesi sono al momento possibili: la donna potrebbe avere ucciso l’uomo ...

