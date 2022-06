Codacons passa ai fatti | esposto contro Dazn per l’aumento dei costi

Pubblicità

CalcioNews24 : Il #Codacons ha emanato un esposto contro #Dazn ?? -

Lo afferma il, contestando gli aumenti delle tariffe resi noti oggi da Dazn, con l'abbonamento standard cheda 19,99 euro al mese a 29,99 euro e un rincaro del +50%, mentre per vedere ...Aumento prezzo Dazn, il: 'Pessima notizia, rincaro abnorme' 'Si tratta di una pessima ... L'aumento dei prezzi di Dazn , in sostanza, porterà a un abbonamento standard cheda 19,99 euro ...A dirlo è il il Codacons, contestando gli aumenti delle tariffe resi noti oggi da Dazn, con l’abbonamento standard che passa da 19,99 euro al mese a 29,99 euro e un rincaro del +50%, mentre per vedere ...Il Codacons in una nota ha contestato gli aumenti delle tariffe resi noti da Dazn, con l’abbonamento standard che passa da 19,99 euro al mese a 29,99 euro e un rincaro del +50%, mentre per vedere la p ...