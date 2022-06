Basket, Serie A 2021/2022: l’Olimpia Milano vince gara-3, Virtus Bologna ko 94-82. Cronaca e tabellino (Di domenica 12 giugno 2022) l’Olimpia Milano batte la Virtus Bologna mediante il punteggio di 94-82 nel match valevole per gara-3 della finale playoff del campionato di Basket di Serie A 2021/2022. A questo punto la squadra di Ettore Messina è sul 2-1 complessivo nella Serie Scudetto. Nicolò Melli MVP della partita con 22 punti e 5 rimbalzi. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH COME SEGUIRE gara 4 TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF CALENDARIO e TV SEMIFINALI COMPOSIZIONE TABELLONI A muovere per primo al retina è Shavon Shields con una bella tripla, alla quale prova a replicare Weems, che deve accontentarsi di soli due punti. I padroni di casa tentano di imporre sin da subito il loro ritmo portandosi avanti di nove lunghezze, costringendo gli ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022)batte lamediante il punteggio di 94-82 nel match valevole per-3 della finale playoff del campionato didi. A questo punto la squadra di Ettore Messina è sul 2-1 complessivo nellaScudetto. Nicolò Melli MVP della partita con 22 punti e 5 rimbalzi. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH COME SEGUIRE4 TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF CALENDARIO e TV SEMIFINALI COMPOSIZIONE TABELLONI A muovere per primo al retina è Shavon Shields con una bella tripla, alla quale prova a replicare Weems, che deve accontentarsi di soli due punti. I padroni di casa tentano di imporre sin da subito il loro ritmo portandosi avanti di nove lunghezze, costringendo gli ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Verona-Udine 64-46 gara-4 finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA - #Verona-Udine #64-46… - Streetfightman : Impossibile cercare di vincere nel basket contro una squadra che tira con le stesse percentuali di Milano stasera.… - chrideiuliis : Spendiamo anche una parola per la Rai che sceglie di mandare il calcio con lo spareggio di serie C su rai2, lascian… - sportface2016 : #Basket, #SerieA 2021/2022: l'#OlimpiaMilano vince gara-3, #VirtusBologna ko 94-82. Cronaca e tabellino - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #Playoff #scudetto L'#Olimpia si prende #gara3 superando la #VirtusBologna 94-82 e portando… -