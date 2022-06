Badminton | Santo Domingo Open | arriva l’oro per l’azzurra Yasmine Hamza

Leggi su sportface

(Di domenica 12 giugno 2022) Fantastica, che aldiè riuscita a conquistare la medaglia d"oro dominando contro la slovena Petra Polanc in due set (21-11; 21-9). Un torneo incredibile per, che ha dominato dal primo momento all'ultimo, lasciando per strada solo un sede, nei quarti di finale contro la brasiliana Jeisian Alves. I punti conquistati nel torneo sudamericano permetteranno alla bolzanina di continuare a scalare la classifica mondiale che ora la vede al 176esimo posto.