Atlético de Madrid: Scalvini, l’Atlético ‘coperto’… ma l’Atalanta alza un muro (Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-11 18:36:39 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Ggiorgio Scalvini (Chiari, Italia, 2003) è la prossima grande perla del Atalanta. O senza il “successivo”. È già una realtà. Ha esordito lo scorso anno senza raggiungere la maggiore età e si è ambientato in prima squadra, alternando centrocampo e centrocampo. Adesso, L’Atlético de Madrid bussa alla porta del club del Brigamo, secondo quanto appreso dal MARCA. Ed è stato accolto con un sonoro “no”. È alto 1,94 metri e quest’anno ha giocato 21 partite, aggiungendo minuti in Serie A ed Europa League con la “Dea”. Adesso è concentrato in Italia per questa coppia di Nazionali, senza aver ancora esordito con Roberto Mancini… ma in attesa di averne l’occasione. Dopo gnoccoessendo il secondo ... Leggi su justcalcio (Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-11 18:36:39 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Ggiorgio(Chiari, Italia, 2003) è la prossima grande perla del Atalanta. O senza il “successivo”. È già una realtà. Ha esordito lo scorso anno senza raggiungere la maggiore età e si è ambientato in prima squadra, alternando centrocampo e centrocampo. Adesso, L’debussa alla porta del club del Brigamo, secondo quanto appreso dal MARCA. Ed è stato accolto con un sonoro “no”. È alto 1,94 metri e quest’anno ha giocato 21 partite, aggiungendo minuti in Serie A ed Europa League con la “Dea”. Adesso è concentrato in Italia per questa coppia di Nazionali, senza aver ancora esordito con Roberto Mancini… ma in attesa di averne l’occasione. Dopo gnoccoessendo il secondo ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Per #Dybala c'è l'interessamento di #AtleticoMadrid - DiMarzio : #Calciomercato | #Morata potrebbe continuare la sua avventur con la @juventusfc - Martinapilla87 : @MarcelloChirico Dimenticavo che in questi anni mi pare che abbiano investito... De Ligt? Chiesa? Vlahovic? Locatel… - figliodelcrodin : @JulzOa @eltecatito_ @scudettiano Io non sono mai stato un suo fan, però non possiamo dimenticarci di come ha gioca… - chiesaalcentro : Ho visto un Kean devastante al debutto. Un Rugani elegantissimo alla Nesta. Un Bernardeschi aprire in 2 l'Atletico… -

Juve, verso il cambio d'abito: tra il caso Cuadrado (con smentita) e gli indugi dell'Atletico su Molina La notizia che arriva dalla Spagna (fonte Marca ) secondo la quale l'Atletico Madrid si sarebbe fermato di fronte alla richiesta di 30 milioni da parte dei friulani impone alla Juve una attenta ... Napoli, Garcia: 'Fabian Ruiz torna in Spagna Molto difficile' NAPOLI - Jorge Garcia, giornalista di As, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: " Fabian Ruiz potrebbe tornare in Spagna L 'Atletico Madrid era sicuramente interessato in passato, ma in questo momento il giocatore in pole position per questo ruolo è Soler del Valencia . C'è un ottimo rapporto tra i club, è una situazione da ... UEFA.com La notizia che arriva dalla Spagna (fonte Marca ) secondo la quale l'Atleticosi sarebbe fermato di fronte alla richiesta di 30 milioni da parte dei friulani impone alla Juve una attenta ...NAPOLI - Jorge Garcia, giornalista di As, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: " Fabian Ruiz potrebbe tornare in Spagna L 'Atleticoera sicuramente interessato in passato, ma in questo momento il giocatore in pole position per questo ruolo è Soler del Valencia . C'è un ottimo rapporto tra i club, è una situazione da ... Quarti di finale di Champions League: Atlético, Bayern, Benfica, Chelsea, Liverpool, Man. City, Real Madrid, Villarreal