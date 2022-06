VIDEO Berrettini-Otte 2-0, ATP Stoccarda 2022: highlights e sintesi. Il romano doma il tedesco con due tie-break (Di sabato 11 giugno 2022) Matteo Berrettini contro Andy Murray: sarà questa la finale del torneo ATP 250 di Stoccarda. L’uno è il simbolo della stabilità ai piani alti (vero, uscirà dalla top 20 dopo Wimbledon, ma solo perché quei punti non potrà difenderli), l’altro simboleggia un faticoso ritorno alla competitività, e anche nei 50. Quanto al romano, i due tie-break vinti con il tedesco Oscar Otte ne simboleggiano una volta di più la personalità e la capacità di riconoscere i momenti importanti, che poi sono la ragione per cui, al di là degli infortuni, nessuno ha la benché minima intenzione di affrontarlo sui prati. Matteo Berrettini in finale in un torneo ATP per la nona volta: i precedenti e il saldo vittorie/sconfitte Seconda finale a Stoccarda per il numero 1 d’Italia, ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Matteocontro Andy Murray: sarà questa la finale del torneo ATP 250 di. L’uno è il simbolo della stabilità ai piani alti (vero, uscirà dalla top 20 dopo Wimbledon, ma solo perché quei punti non potrà difenderli), l’altro simboleggia un faticoso ritorno alla competitività, e anche nei 50. Quanto al, i due tie-vinti con ilOscarne simboleggiano una volta di più la personalità e la capacità di riconoscere i momenti importanti, che poi sono la ragione per cui, al di là degli infortuni, nessuno ha la benché minima intenzione di affrontarlo sui prati. Matteoin finale in un torneo ATP per la nona volta: i precedenti e il saldo vittorie/sconfitte Seconda finale aper il numero 1 d’Italia, ...

