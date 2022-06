Vaccini in Israele, ricerca svela dati allarmanti su problemi cardiovascolari (Di sabato 11 giugno 2022) Tel Aviv, 10 giu – Stanno facendo molto discutere i dati pubblicati sulla rivista Scientific Reports. Dalla ricerca del Massachusset Institute of Technology è emersa una corrispondenza fra la somministrazione dei Vaccini anti Covid-19 e l’aumento del 25% delle chiamate per problemi cardiovascolari. Molti dei soggetti che hanno riscontrato problemi sono giovani e adulti fra i 16 e i 39 anni. Le chiamate sono arrivate alle strutture di pronto soccorso in Israele tra il gennaio e il maggio del 2021. Il preoccupante dato è stato pubblicato sulla rivista Scientific Reports da Christopher Sun e Retsef Levi del Massachusetts Institute of Technology e da Eli Jafe del Servizio di medicina di emergenza di Israele a Tel Aviv. Secondo il virologo italiano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 11 giugno 2022) Tel Aviv, 10 giu – Stanno facendo molto discutere ipubblicati sulla rivista Scientific Reports. Dalladel Massachusset Institute of Technology è emersa una corrispondenza fra la somministrazione deianti Covid-19 e l’aumento del 25% delle chiamate per. Molti dei soggetti che hanno riscontratosono giovani e adulti fra i 16 e i 39 anni. Le chiamate sono arrivate alle strutture di pronto soccorso intra il gennaio e il maggio del 2021. Il preoccupante dato è stato pubblicato sulla rivista Scientific Reports da Christopher Sun e Retsef Levi del Massachusetts Institute of Technology e da Eli Jafe del Servizio di medicina di emergenza dia Tel Aviv. Secondo il virologo italiano ...

Pubblicità

NicolaPorro : Sui vaccini anti Covid-19 spunta un inquietante rapporto basato su dati reali. Cosa dice ???? - AlbertoBagnai : Una non sorpresa (ma occorre tempo perché il plurale di aneddoti diventi dati, soprattutto quando certe istituzioni… - Lorycatwoman : RT @a_meluzzi: Vaccini, in Israele +25% problemi cardiaci fra 16 e 39 anni - Biotech - - kgvcav : @robersperanza lei che parla di 'scienza' e che 'abbiamo salvato gli italiani con i vaccini' dia un occhiata a ques… - MarcoTliveok : Fonte ANSA: Vaccini, in Israele +25% problemi cardiaci fra 16 e 39 anni ... non dite che non siete stati avvisati.… -