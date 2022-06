Traffico Roma del 11-06-2022 ore 13:30 (Di sabato 11 giugno 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio abbiamo trovati dalla redazione prudenza percorrendo la Roma Napoli per un veicolo in fiamme tra Guidonia Montecelio il bivio per la 24 Roma Teramo andando verso Napoli nella capitale un incidente che rallenta il Traffico in via Casilina all’altezza di via Placido Zurla rallentamenti per incidente anche in via Baldo degli Ubaldi nei pressi di largo Irnerio dalle 13:30 a chiusura in Piazza della Repubblica per la manifestazione Roma 2022 che partirà dalla Piazza alle 15:30 circa il corteo sfilerà lungo via Cavour a Piazza dell’esquilino Piazza Santa Maria Maggiore via Merulana Piazza del Colosseo per arrivare ai Fori Imperiali chiusure al passaggio della manifestazione con deviazioni dei bus è sempre parlando di deviazioni diverse le chiusure nell’area ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 giugno 2022) LuceverdeBuon pomeriggio abbiamo trovati dalla redazione prudenza percorrendo laNapoli per un veicolo in fiamme tra Guidonia Montecelio il bivio per la 24Teramo andando verso Napoli nella capitale un incidente che rallenta ilin via Casilina all’altezza di via Placido Zurla rallentamenti per incidente anche in via Baldo degli Ubaldi nei pressi di largo Irnerio dalle 13:30 a chiusura in Piazza della Repubblica per la manifestazioneche partirà dalla Piazza alle 15:30 circa il corteo sfilerà lungo via Cavour a Piazza dell’esquilino Piazza Santa Maria Maggiore via Merulana Piazza del Colosseo per arrivare ai Fori Imperiali chiusure al passaggio della manifestazione con deviazioni dei bus è sempre parlando di deviazioni diverse le chiusure nell’area ...

