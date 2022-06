SBK Misano, problema per Razgatlioglu: è fuori da Gara 1! (Di sabato 11 giugno 2022) Gara 1 da dimenticare per Toprak Razgatlioglu. Sotto il sole di Misano infatti il turco ha cercato in tutti i modi di arginare la velocità di Alvaro Bautista e Jonathan Rea, perlomeno fino al giro 14, ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 11 giugno 2022)1 da dimenticare per Toprak. Sotto il sole diinfatti il turco ha cercato in tutti i modi di arginare la velocità di Alvaro Bautista e Jonathan Rea, perlomeno fino al giro 14, ...

Pubblicità

Silvio160020TR : RT @corsedimoto: SUPERBIKE MISANO - Alvaro Bautista e la Ducati si prendono gara 1. Rea resiste, per Toprak Razgtalioglu si mette male. Cro… - motosprint : SBK Misano: Bautista piega Rea in Gara 1, out Razgatlioglu - LucianoQuaranta : RT @Motorsport_IT: #WSBK | Misano, Gara 1: festa Ducati con Bautista. Toprak KO! - Motorsport_IT : #WSBK | Misano, Gara 1: festa Ducati con Bautista. Toprak KO! - gponedotcom : A completare il podio è la Panigale V4 di Rinaldi, mentre Toprak è costretto al ritiro perché la sua Yamaha lo lasc… -