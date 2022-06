Roma, Cafù: «Complimenti alla Roma per la Conference» (Di sabato 11 giugno 2022) Le parole di Cafù sulla vittoria della Roma della Conference: «Vincere a Roma è difficile ma non impossibile» In occasione della Soccer Aid, la partita di beneficenza organizzata da Unicef, Cafù ha commentato la vittoria della Roma della Conference League. Di seguito le sue parole. «Vincere a Roma è difficile ma non impossibile. Abbiamo vinto, festeggiato, lo stiamo facendo fino ad oggi. Voglio fare i Complimenti a Mourinho e a tutta la squadra, che ha fatto una bellissima stagione quest’anno arrivando a vincere la Conference League. Speriamo che possa continuare così. È una piazza nella quale quando si vince, si festeggia per molto tempo. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) Le parole disulla vittoria delladella: «Vincere aè difficile ma non impossibile» In occasione della Soccer Aid, la partita di beneficenza organizzata da Unicef,ha commentato la vittoria delladellaLeague. Di seguito le sue parole. «Vincere aè difficile ma non impossibile. Abbiamo vinto, festeggiato, lo stiamo facendo fino ad oggi. Voglio fare ia Mourinho e a tutta la squadra, che ha fatto una bellissima stagione quest’anno arrivando a vincere laLeague. Speriamo che possa continuare così. È una piazza nella quale quando si vince, si festeggia per molto tempo. ...

